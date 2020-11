La truffa del vino fasullo

CREMONA (8 novembre 2020) - Dietro i grand cru fasulli, da stappare per i clienti più esigenti, una truffa ingegnosa e redditizia. Una trappola nella quale sono caduti decine di ristoratori del Nord Italia, tra cui tre cremonesi, titolari di altrettanti locali situati a Robecco d’Oglio, Grontardo e Gerre de’ Caprioli.

Non una novità assoluta, certo, perché con il vino se ne sono viste di tutti i colori, ma un raggiro ben imbastito, che ha fruttato svariate migliaia di euro e che avrebbe potuto proseguire chissà per quanto, se non fossero intervenuti gli inquirenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Piacenza.

Della dozzina di indagati, nomadi residenti nel Torinese, cinque sono stati considerati dagli investigatori gli artefici principali, le menti della truffa. Quattro di loro hanno patteggiato (pene inferiori ai due anni) e provveduto a risarcire i ristoratori presi di mira. Un quinto è irreperibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO