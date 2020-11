Barricato nel negozio: 'È la mia resistenza'

CREMONA (8 novembre 2020) - «La prima volta, a marzo, era stato il panico. Lì avevo capito che bisognava reagire, fare qualcosa, continuare a lavorare in altri modi. E così è stato. Ora che tutto si ripete, tra ansia e spavento, voglio essere un esempio, dire a chi ha un negozio che bisogna reagire, rimboccarsi le maniche. Deprimersi fa il gioco di chi ci ha ridotto in questa situazione. Non sono negazionista, per il Covid ho perso un parente. Dico che, salvaguardata la salute, bisogna pensare alle attività che ci permettono di vivere». Marco Miglioli, 33 anni, cremonese, titolare dello Strike Outlet di via Bergamo, negozio di abbigliamento uomo/donna nato 14 anni fa, parla mentre rassetta la brandina dove passa le notti, sistemata nel suo negozio. La protesta di Miglioli è esplicita come l’immagine di lui seduto davanti alla televisione, dietro la vetrina, tra i manichini, unica compagnia di queste notti dove c’è tanto da rimuginare. Ha deciso di restare nel suo negozio chiuso 24 ore al giorno. «La brandina è quello che è. Ne sa qualcosa la quarta vertebra. Ma vado avanti. Non mollare è il mio messaggio. Dobbiamo essere resilienti. Se possibile, con il sorriso». Adesso vende i capi d'abbigliamento attraverso i social ed esce solo per le consegne.

