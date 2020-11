Il Covid ha spento il sorriso di Valeria, aveva solo 35 anni

CASTELVETRO (7 novembre 2020) - Il Covid ha spento il sorriso della 35enne Valeria Zambinelli, di San Pedretto. Aveva patologie pregresse, ma, come sottolinea il sindaco Luca Quintavalla, che esprime vicinanza alla famiglia, «nonostante la vita piena di difficoltà non ha mai perso il sorriso». Valeria è stata anche volontaria in biblioteca e in parrocchia, dove la ricordano con affetto. Era ricoverata a Piacenza ed è fra le più giovani vittime Covid della provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO