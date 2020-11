Ubriaco alla guida dopo il coprifuoco: 'Torno da una festa di compleanno'

CREMONA (7 novembre 2020) - Ubriaco alla guida, spinge troppo sull'acceleratore e passa con il rosso il tutto violando le norme anti covid scattate alla mezzanotte di giovedì. Nei guai - denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per le altre infrazioni - è finito un 27enne cremonese. Il giovane - residente in un comune della provincia - è stato fermato in piazza Libertà alle 22.30 ed è stato fermato dagli agenti della polizia locale che l'hanno visto sfrecciare a tutta velocità e senza fermarsi al semaforo. Da l' scattano tutti gli accertamenti fino alla domanda degli agenti. Perché si trova fuori casa? La risposta è semplice e disarmante: «Sono reduce da una festa di compleanno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO