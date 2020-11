Provinciale Due Ponti, al via i controlli sui viadotti

VILLANOVA SULL’ARDA (7 novembre 2020) - Sono iniziati questa mattina lungo la strada provinciale Due Ponti i controlli statici e strutturali ai viadotti gestiti dalla Provincia di Piacenza. Oggi sono in programma e in corso quelli al ponte sul torrente Arda in centro a Villanova e sul torrente Ongina sempre nel paese della Bassa. I test prevedono carotaggi e prove di carico con camion, misurazioni sulle oscillazioni e altre verifiche importantissime al fine di garantire la sicurezza. Durante le operazioni i ponti restano chiusi al traffico.