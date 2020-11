Il Comune di Castelvetro a fianco degli esercenti

CASTELVETRO (7 novembre 2020) - In attesa del sit-in di domani alle 16 nei pressi del ponte, organizzato da Confcommercio, anche il Comune scende in campo per promuovere e aiutare gli esercenti locali. Dopo i contributi messi a disposizione nelle scorse settimane tramite bando e gli sgravi fiscali (su Imu e Tari) attraverso manifesti in continuo aggiornamento informa sulle attività di ristorazione - costrette alla chiusura dalle 18 - che hanno introdotto servizio di asporto e consegna a domicilio. “In questo momento di difficoltà - spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Quintavalla -, vogliamo promuovere i nostri ristoranti e bar che effettuano servizio di asporto e/o consegna a domicilio, ricordando comunque che attualmente sono aperti dalle ore 5 alle ore 18, essendo Castelvetro in zona gialla. Aiutiamo queste nostre eccellenze”. Gli altri esercizi interessati a partecipare all’iniziativa possono telefonare al numero 0523257604.