Estetista disobbediente già multata

CREMONA (7 novembre 2020) - Lo aveva detto e lo ha fatto. Sonila Drita, titolare del centro estetico Tropical Center di Cremona, ieri mattina ha aperto regolarmente il suo negozio considerandolo l’unico sistema per avere risposte, per attirare l’attenzione e capire il perché della chiusura dei centri estetici, mentre i parrucchieri possono continuare a lavorare.

«Le mie tasse valgono quanto le loro. Io sono una che rispetta la legge, ma non mi faccio prendere in giro. A questo proprio non ci sto. Come ho chiuso senza battere ciglio durante la prima ondata, lo avrei fatto anche adesso, ma non senza avere una spiegazione credibile e argomentata del perché lo si fa. Va bene manifestare, lamentarsi, ma poi bisogna reagire in modo deciso per farsi ascoltare. Per questo mi sono esposta e sono rimasta in prima linea. Sapevo che sarei andata incontro a delle sanzioni, ma io non mollo. Mi devono risposte. Oggi le forze dell’ordine sono passate ed erano dispiaciute di farmi il verbale. Loro fanno il loro dovere non ce l’ho con loro. Non avevo nessuno dentro al negozio e se avessi dichiarato che stavo facendo le pulizie non mi avrebbero sanzionato, ma io sono seria in quello che sto facendo e sono stata sincera. Ho risposto che no, che ero li perché non accettavo la chiusura».

