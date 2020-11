Vicini di casa in guerra: i rumori non ci sono più

CREMONA (7 novembre 2020) - «Alla luce di quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale», per il giudice, dal 2015 al 2017 le 173 cocorite allevate nel box di una villetta a schiera in via Falcone, zona residenziale di Malagnino, hanno causato molestie ai vicini di casa, rumore, soprattutto odore. Ma dal 2017, «e allo stato», le conseguenze dannose sono cessate grazie alle modifiche apportate nel garage dall’allevatore dei pappagallini e dalla sua compagna che pagando 350 euro a testa, estingueranno il reato. Il giudice li ha ammessi all’oblazione.

