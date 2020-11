Contagi in aumento: in provincia di Cremona 237 nuovi positivi

CREMONA (6 novembre 2020) - A fronte di 46.401 tamponi effettuati, in Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9.934 positivi. Il rapporto è pari al 21,4%. In provincia di Cremona i contagi da Covid sono 237. Continua ad aumentare la pressione sulle terapie intensive: 570 (+48). Cresce anche il numero dei pazienti ospedalizzati in altri reparti: 5.563 (+245). Altissimo il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore altre 131, numero che porta il totale dei morti in Lombardia a 18.118.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 46.401, totale complessivo: 3.172.359

- i nuovi casi positivi: 9.934 (di cui 532 'debolmente positivi' e 79 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 107.463 (+4.961), di cui 5.651 dimessi e 101.812 guariti

- in terapia intensiva: 570 (+48)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.563 (+245)

- i decessi, totale complessivo: 18.118 (+131)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.296, di cui 1.763 a Milano città;

Bergamo: 362;

Brescia: 569;

Como: 941;

Cremona: 237;

Lecco: 338;

Lodi: 103;

Mantova: 254;

Monza e Brianza: 968;

Pavia: 408;

Sondrio: 94;

Varese: 1.124.