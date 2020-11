Medici, fondi per gli specializzandi: plauso a Regione Lombardia

MILANO (6 novembre 2020) - Martedì 3 novembre la Giunta Regionale lombarda ha approvato un Progetto di Legge in cui, tra le varie misure, è previsto uno stanziamento da 1.5 milioni di euro per gli specializzandi che hanno lavorato durante l'emergenza COVID-19 e che, a causa della normativa nazionale che non ne consentiva l'assunzione, non hanno potuto godere di un contratto di lavoro.

ANAAO-ASSOMED Lombardia, il sindacato rappresentativo dei medici e dirigenti ospedalieri della regione, ha chiesto con forza nei mesi scorsi che questi giovani colleghi, che rappresentano il futuro del Servizio Sanitario Regionale e Nazione, fossero giustamente valorizzati per il grande impegno profuso e il rischio corso nei mesi di marzo e aprile.

Dichiara Stefano Magnone, Segretario Regionale Anaao-Assomed Lombardia: “Diamo atto all'Assessore Giulio Gallera di aver mantenuto l'impegno, anche se con molto ritardo rispetto ad altre regioni. Ribadiamo anche in questa fase emergenziale la preziosità di questa risorsa che troppo spesso viene poco valorizzata nelle cliniche universitarie: è notizia di dominio pubblico che i giovani colleghi che in questi mesi hanno partecipato ai concorsi si vedono negare l'assunzione nelle aziende sanitarie con pretestuosi ostacoli burocratici. Rinnoviamo quindi l'appello, contenuto anche nell'accordo sul personale medico sottoscritto lo scorso lunedì 2 novembre con regione Lombardia, perché gli specializzandi che ne hanno diritto possano essere assunti a tempo determinato nelle aziende lombarde".