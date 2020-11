Luciano Marini tra frecce e terrecotte

ISOLA DOVARESE (7 novembre 2020) - Luciano Marini, a Isola è una leggenda, una sorta di incrocio tra Robin Hood e Benvenuto Cellini. Operaio in pensione, 73 anni, è un artista autodidatta con un gran talento e allo stesso tempo uno sportivo di tiro con l’arco storico tanto che di recente è diventato addirittura campione italiano. Modellatore di terracotta e marmo, madonnaro e grande volontario che mette a disposizione le proprie capacità per la comunità isolana.

Proprio in questi giorni infatti ha ripulito e ha fatto tornare all’antico splendore l’angelo custode in marmo del cimitero. Annerito dalle intemperie, ora è tornato a vegliare sui defunti del camposanto. Una statua simbolo e molto cara agli isolani, che faceva parte di una tomba privata che nel corso della ristrutturazione del cimitero era stata rimossa, recuperata e posizionata all’ingresso. In accordo con il comune Marini ha rimesso a nuovo la statua.

