CREMONA (6 novembre 2020) - Tornano i controlli delle forze dell'ordine in città dopo l'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm che mette in lockdown l'intera Lombardia. Questa mattina la polizia locale ha verificato gli spostamenti dei cremonesi: oltre a chiedere quali sono le motivazioni di necessità, salute e lavoro (con l'autocertificazione), le forze dell'ordine potranno verificare con i database dell'Ats se la persona controllata doveva sottoporsi alla quarantena obbligatoria perché, ad esempio, positiva al Covid. In questo caso la multa sarà certa e pesante.

