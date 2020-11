L’asilo nido riparte dopo dieci anni

CELLA DATI (6 novembre 2020) - Lunedì, dopo una decina d’anni, riapre i battenti l’asilo nido Pollicino, collocato all’interno della Villa, di fianco al Comune. L’associazione di promozione sociale Nido dei Cuccioli, che gestisce già la struttura di Vescovato, ha deciso di attivare questo servizio anche a Cella. La responsabile Sonia Ballestriero spiega che «la scuola sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 16.30 e accoglierà bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Fino alle 9 ci sarà l’accoglienza, alle 9.30 si mangerà lo spuntino, dopo di che sono previste attività di gruppo differenziate in due gruppi (grandi e piccoli-mezzani). Dopo il pranzo, fornito grazie all’appoggio di Fondazione Sospiro, alle 13 è prevista la prima uscita. Per chi invece rimare a scuola si procederà con il riposino. Verso 15 il risveglio con merenda e giochi sino all’ora dell’uscita». Il servizio ovviamente seguirà le regole vigenti per contrastare la diffusione del Coronavirus.

