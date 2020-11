Cremona, la protesta dei commercianti a Pomeriggio Cinque

CREMONA (5 novembre 2020) - Ha tenuto banco anche in una delle trasmissioni televisive del pomeriggio più note, «Pomeriggio Cinque», condotta da Barbara D’Urso, la protesta dei commercianti cremonesi. Dopo il flash mob di ieri sera in piazza del Comun, con cartelle esattoriali stracciate, nello stesso luogo è andata in scena una protesta bis, contro le misure anti Covid. La manifestazione, organizzata sempre da Confcommercio, ha visto la presenza di circa 200 rappresentanti delle varie categorie commerciali.

