Botte a mamma Isabelle, papà Jacob condannato

CREMONA (5 novembre 2020) - Venerdì 22 febbraio del 2019, Isabelle si presenta al Pronto soccorso con la sua bimba Gloria. L’orecchio destro le fa molto male. La visitano, diagnosi: timpano perforato. Chi è stato? La donna dichiara: «Mi ha picchiato il mio compagno». E da quel ceffone è nato tutto. Perché quella stessa sera, Isabelle traslocherà con la bimba al Focolare, in via Bonomelli e quattro mesi dopo, nell’appartamento in vai Massarotti papà Jacob ucciderà la piccola Gloria per vendicarsi dell'ex compagna. Mentre è in corso il procedimento per omicidio volontario aggravato della sua bimba (la prossima udienza si terrà il 15 dicembre), Danho oggi è stato condannato (in abbreviato) a 3 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione per maltrattamenti all’ex compagna Isabelle, alla quale dovrà risarcire il danno. Il gup ha fissato una provvisionale di 6 mila euro.

