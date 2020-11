Ubriaco al volante da Genova a Pontevico

CREMONA (5 novembre 2020) - Con un tasso alcolico di 2,50 (contro il limite di 0,5) ha percorso quasi 200 chilometri a folle velocità e a zig zag, fino a che una pattuglia della Polstrada di Cremona non l’ha intercettato e fermato. L’episodio è storia di qualche sera fa, lo scenario é l’autostrada A21 nella corsia in direzione Brescia. É all’altezza di Pontevico che il conducente di un suv, un 50enne genovese, ha dovuto per forza di cose togliere il piede dall’acceleratore. Sottoposto ad alcoltest, con un esito tristemente sorprendente, ha spiegato di essere di ritorno da una serata con amici e di essere in procinto di fare rientro a casa: a Genova. Dopo la bevuta in compagnia, quindi, l’uomo ha palesemente sbagliato strada andando ad imboccare l’autostrada Torino-Brescia. Offuscato dall’alcol, era convinto di essere sulla strada del ritorno e invece stava vagando in condizioni alterate da alcune ore, visto che aveva incontrato gli amici nel capoluogo ligure alle 18 ed è stato bloccato dalla polizia in territorio bresciano attorno alle 21.30. A segnalare la folle corsa della vettura, che fortunatamente non è terminata con feriti o peggio, sono stati diversi automobilisti di passaggio.

