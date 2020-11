Tamponamento sulla Quinzanese, feriti e traffico in tilt

CASALBUTTANO (5 novembre 2020) - Paura per un violento tamponamento lungo la Quinzanese. Nello scontro tra due auto - avvenuto alle 16.30 all'altezza dell'attraversamento tra la provinciale 86 e la pista ciclabile - sono rimaste coinvolte quattro persone e due di loro hanno riportato ferite, per fortuna non gravi.

I soccorsi - attivati con la massima urgenza - sono giunti rapidamente sul posto: due ambulanze, un'automedica. A dispetto dei timori iniziali, le condizioni delle persone coinvolte si è rivelata mento serie: se la caveranno. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine che hanno provveduto a regolare la circolazione durante le operazioni di soccorso. Fasi durante le quali la strada è rimasta chiusa e si sono formate lunghe code con le auto e i mezzi pesanti che hanno cercato di uscire dall'incolonnamento per spostarsi su percorsi alternativi.