Dallo Stanga al gregge in alpeggio

EDOLO (Brescia, 6 novembre 2020) - La passione per gli animali e la montagna nata sin da piccolo e sospinta dai racconti di tempi lontani tramandati dai nonni, dal desiderio di proseguire gli studi nel settore e dal sogno di aprire, un giorno, un’azienda ecosostenibile con annesso agriturismo per far vivere ai turisti la realtà dell’agricoltore di montagna. Dalla bassa ai monti, da Verolanuova e dagli studi all’istituto d’agraria Stanga di Cremona fino all’Università della Montagna a Edolo, in Val Camonica dove ora vive, studia e lavora tra pecore e capre il 20enne Matteo Monteverdi, giovane pastore. «Sono un ragazzo normale – spiega – che studia, lavora e porta avanti una passione: quella di famiglia, che nel mio caso è rappresentata dalla montagna. Ai racconti di nonno Angelo e della moglie Teresa, agricoltori nella bassa e in estate impegnati in malga con le vacche, ho unito il fatto di vivere in un contesto rurale e quindi associando agricoltura e montagna ho frequentato due anni al professionale Stanga di Cremona, prima di proseguire sempre con agraria a Bargnano di Corzano e da un anno a tre mesi studio all’Unimont, Università degli Studi di Milano con sede a Edolo. A cui alle lezioni teoriche si aggiungono momenti tecnico-pratici ma oltre all’impegno sui libri mi sono rimboccato le maniche, trovando l’occasione di fare il pastore per le pecore. Opportunità che ho colto al volo e che ha confermato la passione relativa al lavoro in ambito montano».

