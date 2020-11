Fuori strada all'uscita di San Pedretto, ferita una 27enne

CASTELVETRO (5 novembre 2020) - Fuori strada intorno alle 13,30 lungo la provinciale 462 all’uscita di San Pedretto. Ferita una 27enne residente a Cortemaggiore: l’auto, una Ford, è finita in un canale andando ad impattare contro il muretto in cemento. Sul posto per i soccorsi Pubblica Assistenza di Monticelli e vigili del fuoco di Fiorenzuola. Per i rilievi i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola.

