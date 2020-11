Cremona, esplode l'ira dei negozianti: fatte a pezzi le cartelle esattoriali

CREMONA (4 novembre 2020) - Dal pane e salame accompagnato dal vino rosso, alle cartelle esattoriali stracciate: nella stessa piazza, fra Duomo e Palazzo Comunale, commercianti e ristoratori sono tornati a manifestare il loro dissenso. Dalle 21 in avanti, mentre il premier Giuseppe Conte parlava alla Nazione e dichiarava la Lombardia zona rossa, è andata in scena la seconda protesta in due giorni. Gli operatori del settore hanno alzato i toni, pur avendo dato vita ad una manifestazione pacifica.

