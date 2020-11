Tamponi positivi: due mesi-boom, sono 9 volte di più

CREMONA (5 novembre 2020) - In ottobre l’Asst di Cremona e l’Asst di Crema hanno effettuato 62.857 tamponi per il tracciamento del Coronavirus. Di questi, 2.112 sono risultati positivi. Sono i dati forniti da Ats Valpadana e relativi a tutto il territorio provinciale. Dietro le cifre, c’è l’immane lavoro di operatori e sanitari impegnati sul fronte della prevenzione e del contenimento del contagio: contact tracing e isolamenti fiduciari, test e analisi per risalire alle mille vie attraverso le quali il virus si propaga.

E lo attesta la sequenza numerica che descrive plasticamente la curva del contagio, in rapida salita se non proprio in chiara accelerazione durante le ultime due settimane. Se sul finire di agosto e i primi giorni di settembre sono stati disposti 3680 esami, a fine ottobre le verifiche sono più che raddoppiate arrivando a 8701 test. Anche le percentuali dei positivi sono cresciute: prendendo in considerazione e raffrontando le stesse settimane si passa dall’1,2% al 10,8%.

