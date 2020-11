Ladro seriale condannato a quattro anni, sarà espulso

SORESINA (4 novembre 2020) - Collegato dal carcere di Cremona con l’aula di giustizia, non ha aperto bocca. E nemmeno battuto ciglio quando il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione. Del resto, era reo confesso Youssef Errobai, 26 anni, marocchino, il ladro seriale che per settanta notti ha danneggiato le auto in sosta, vi ha rovistato dentro, creando grande allarme sociale, beccato con le mani nella marmellata la notte tra il 22 e il 23 settembre scorsi. Il giovane con diversi precedenti, uno per una vecchia rapina, resta in carcere e a pena espiata, verrà espulso dall’Italia. La sentenza è stata emessa nel primo pomeriggio di oggi.

