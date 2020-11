Covid, in provincia di Cremona 152 nuovi contagi e un morto

CREMONA (4 novembre 2020) - Sono 152 i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi in provincia di Cremona, mentre, nelle ultime 24 ore, si conta anche una vittima. A livello regionale, la buona notizia è la discesa dal 21% di ieri al 17,7% di oggi del rapporto fra tamponi effettuati (43.716) e i nuovi positivi 7.758. È in discesa, in Lombardia e a Milano, anche l’indice Rt, quello di trasmissione del Coronavirus. Secondo gli ultimi dati disponibili, del comitato indicatori in Regione l’Rt è a 1,6 dopo che era salito oltre il 2 e a Milano è a 1,5.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 43.716, totale complessivo: 3.084.414

i nuovi casi positivi: 7.758 (di cui 284 'debolmente positivi' e 67 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 101.610 (+1.495), di cui 5.169 dimessi e 96.441 guariti

in terapia intensiva: 507 (+32)

i ricoverati non in terapia intensiva: 5.018 (+278)

i decessi, totale complessivo: 17.848 (+96)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.613, di cui 1.726 a Milano città

Bergamo: 240

Brescia: 587

Como: 457

Cremona: 152

Lecco: 230

Lodi: 129

Mantova: 188

Monza e Brianza: 898

Pavia: 314

Sondrio: 135

Varese: 607