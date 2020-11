VIDEO Covid, verso il lockdown: il ristorante Il Violino chiude ma non si arrende

CREMONA (4 novembre 2020) - "Sono qua per salutarvi, ho appena fatto uscire i nostri ultimi ospiti. Il Violino chiude. Chiude perché ce lo chiede la nazione, perché dobbiamo farlo. Con estremo dispiacere e rammarico, vi saluto". Così Luca Babbini, titolare del noto ristorante di via Sicardo, attraverso un video postato su Facebook, ha salutato i propri clienti e tutti i cremonesi. Un arrivederci, non certo un addio, carico anche di speranza: "Mi auguro di avervi al più presto presso di noi, con le nostre tavole, come un tempo, come sempre. C'è tanta tristezza dentro e consapevolezza che è un periodo difficilissimo, ma ne usciremo più forti che mai".

Continua Babbini: "Noi non molliamo, ci prendiamo qualche giorno perché approfittiamo per fare dei lavori che dovevamo fare già da tanto tempo. Poi riapriamo lunedì con il nostro servizio di delivery. Avremo un delivery un po' più leggero sul pranzo e quello standard sulla sera. Speriamo di avervi numerosissimi, con tanta voglia di assaggiare i nostri piatti. Che noi personalmente vi porteremo a casa. Vi abbraccio fortissimo. Prego per tutti voi e in bocca al lupo".