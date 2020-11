San Martino in anticipo, un trasloco 'anomalo' su una strada di campagna

GABBIONETA BINANUOVA (4 novembre 2020) - Un San Martino in lieve anticipo e un po' anomalo. Una nostra lettrice si è imbattuta in questa sorta di trasloco tra Gabbioneta e via Ponte Oglio. Un trasporto quanto quanto meno curioso visto che il rimorchio - carico di mobili di ogni tipo accatastati in equilibrio instabile - è privo di targa, di luci e all'interno del cassone è seduta una persona in condizioni di precaria sicurezza. Un'immagine che richiama tempi lontani, quando l'11 novembre, San Martino, la famiglie dei contadini passavano da una cascina all’altra con carri trainati da cavalli carichi di mobili, masserizie e attrezzi.