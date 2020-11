Commemorato il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

CREMONA (4 novembre 2020) – Questa mattina, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, il sindaco Gianluca Galimberti, il prefetto Vito Danilo Gagliardi e il presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti, si sono ritrovati sotto i portici del Palazzo Comunale davanti alla stele che riporta il Bollettino della Vittoria per un momento di raccoglimento. Prima hanno risuonato le note del Silenzio, mentre due agenti della Polizia Locale, in alta uniforme, erano posti ai lati della stele davanti alla quale era già state collocate due corone d’alloro, una delle Autorità civili, militari e delle Associazioni combattentistiche di Cremona e l’altra di Regione Lombardia. Un commemorazione in forma sobria nel rispetto delle vigenti norme per l’emergenza sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO