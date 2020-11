Travolta dal treno, ci sarebbero i primi indagati

PIZZIGHETTONE/MALEO (4 novembre 2020) - Ci sarebbero i primi indagati per la morte della 34enne pizzighettonese Elisa Conzadori, travolta da un treno lo scorso 15 agosto al passaggio a livello di Maleo. Non si conoscono al momento i nomi delle persone iscritte nel registro degli indagati e al riguardo la Procura di Lodi non si pronuncia. Confermato per domenica lo svolgimento della perizia cinematica sul luogo dell'incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO