Galimberti: "Cremonaiuta ancora vicino ai più fragili"

CREMONA (3 novembre 2020) - "Una call con Cremonaiuta sempre vicino alle persone fragile anche in caso di ulteriori restrizioni". Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, ha dedicato un post sulla sua pagina Facebook ai volontari e alle associazioni della rete Cremonaiuta. "Oggi ci siamo incontrati virtualmente con volontari e associazioni di Cremoanaiuta, la rete che si è costituita durante il lockdown e che ha aiutato tante persone. Non finiremo mai di dire grazie a questo mondo straordinario che si mette sempre al servizio. Il confronto con il mondo del volontariato non è mai venuto meno e i contatti sono stati costanti. Insieme abbiamo ragionato su possibili scenari di provvedimenti restrittivi che domani si delineeranno con chiarezza e per i quali, a livello sociale, occorrerà rimettersi di nuovo in campo. Ovviamente ci sono timori e preoccupazioni, ma sicuramente faremo tesoro dell’esperienza della prima ondata e del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi anche come Comune sui servizi. La protezione civile ha continuato a rispondere alle richieste di DPI e lo farà ancora. Ci siamo impegnati su azioni necessarie, come le necessarie tutele sanitarie di cui ci faremo carico con gli organismi preposti. Abbiamo condiviso gli ambiti principali di intervento. I volontari, il terzo settore sono pronti a stare accanto alle persone più fragili, agli anziani, ai disabili, ai bambini. Noi con loro. Affrontiamo anche queste difficili settimane sempre al servizio della comunità!"

