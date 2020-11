Insegnante positiva alla Scuola Materna Statale "Il giardino di Alice" di Castelvetro

CASTELVETERO (3 novembre 2020) - "Un'insegnante della Scuola Materna Statale "Il giardino di Alice" di Castelvetro è risultata positiva al Covid-19". A informare la cittadinanza è il sindaco Luca Quintavalla. " Dopo aver tempestivamente informato il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, la Dirigenza Scolastica ha deciso in via cautelativa di attivare le misure di sicurezza sanitaria, sospendendo preventivamente già da oggi l’attività della classe interessata, in attesa che venga completato l'iter di screening secondo i protocolli vigenti. Sarà cura della Dirigenza Scolastica e dell’AUSL aggiornare le famiglie in merito alla situazione".

Il sindaco ha poi precisato che "grazie all'organizzazione delle cosiddette classi bolla, possono nel frattempo proseguire in sicurezza le attività scolastiche per il resto delle sezioni della Scuola Materna".

