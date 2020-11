Alle 15 riapre la piscina comunale

CREMONA (3 novembre 2020) - La piscina di Largo Atleti Azzurri d'Italia a Cremona sarà la prima struttura Sport Management a riaprire dopo le chiusure degli scorsi giorni, attuate per rispettare le norme relative all'ultimo Dpcm emanato per il contenimento della diffusione da Covid-19. "L'impianto - si legge nel comunicato di Sport Management - sarà riaperto quest'oggi dalle ore 15: potranno accedere alla struttura, che rispetterà rigidi protocolli igienico-sanitari, solo ed esclusivamente gli atleti di interesse nazionale 'settore categoria'. Questo nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dalla Federazione Italiana Nuoto in merito alla possibilità di far continuare ad allenare gli atleti d'interesse nazionale tesserati per la Fin (per i dettagli è possibile consultare il seguente link: https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/36327-dpcm-24-ottobre-attivit%C3%A0-di-interesse-nazionale.html)".

La struttura nei prossimi giorni osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 mentre il sabato sarà possibile accedere all’impianto dalle 13.30 alle 17.30.

L’impianto sarà inoltre disponibile anche ad accogliere tutte le società che normalmente non utilizzano la struttura, ma che dovessero necessitare di spazi acqua. Per ulteriori informazioni si rimanda ai riferimenti sottoindicati.

PISCINA CREMONA

Tel. 03721733100

Mail. piscinecremona@sportmanagement.it

Web: https://www.sportmanagement.it/it/piscinacremona/sb-36

