Consultorio: nonni e nipoti, la gioia dell'incontro

CREMONA (3 novembre 2020) - Cosa vuol dire diventare nonni? Soprattutto in era Covid-19? Il consultorio di Cremona organizza un incontro sul web, insolito e curioso. Venerdì 6 novembre 2020, alle ore 10.30 si terrà l'incontro in rete per parlare di come "La nascita di un bambino cambia tutto l'assetto familiare". I figli diventano genitori e i genitori diventano nonni. Intervengono l'assistente sociale Angela Parmigiani e l'assistente sanitaria Michela Marieschi.

PER PARTECIPARE

Inviare una mail a consultorio.salute.donna@asst-cremona.it indicando Cognome, Nome e data di nascita. Verrete ricontattati via e-mail con le indicazioni per collegarvi alla diretta.

Per informazioni:

Consultorio Familiare di Cremona - Via San Sebastiano, 14

E-mail: consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

Tel. 0372 497798-791, lun-ven, dalle 8.30 alle 17

Cell: 335 6606685, lun-ven, dalle 8.30 alle 17

Per prenotare/spostare una visita: 0372 497813, lun-ven, dalle 12.30 alle 14

