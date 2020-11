Dentix, ora la «clinica» è fallita

CREMONA (3 novembre 2020) - Dichiarato il fallimento per le cliniche odontoiatriche Dentix. La sentenza che certifica il crack della società è stata depositata venerdì scorso dal Tribunale di Milano. Non sono dunque serviti i quattro mesi concessi attraverso il concordato preventivo a Dentix Italia per trovare un acquirente, concessi dallo stesso Tribunale di Milano, nella speranza che si potesse trovare una soluzione per ripartire. Anche in Spagna il Gruppo guidato dall’odontoiatra Angel Lorenzo Muriel non sembra aver trovato acquirenti e sarebbe quindi destinato al fallimento.



In Italia, Dentix aveva 57 centri, fra i quali quello di Cremona in via Guarneri del Gesù, chiuso e abbandonato da tempo. Moltissimi pazienti (in città sono almeno 150 quelli che si sono rivolti alla sede di Federconsumatori in via Mantova) avevano acceso finanziamenti o versato ingenti acconti per cure odontoiatriche, ma la società era ‘sparita’, non riaprendo più dopo il lockdown. Anche in Spagna la società aveva avviato la procedura di fallimento.

