Tre domande per la perizia cinematica

PIZZIGHETTONE/MALEO (3 novembre 2020) - C'è una nuova data per la perizia cinematica da eseguire al passaggio a livello di Maleo. L'esame disposto dalla Procura di Lodi per fare chiarezza sulla morte di Elisa Conzadori, 34enne di Pizzighettone travolta da un treno il mattino di Ferragosto, è stato fissato per domenica all'ora di pranzo. Orientativamente tra le 12 e le 14. Sul posto, in località Campagna, interverranno i consulenti tecnici di Rfi, quelli indicati dalla famiglia della vittima e quelli nominati dagli inquirenti. Attraverso lo studio e l’analisi della scena dell'incidente, delle deposizioni dei testimoni, della forma e dell’entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti, in questo caso il Vivalto di Trenord e la Citroe C1 della giovane donna pizzighettonese (già attentamente analizzati nelle scorse settimane) gli esperti individueranno il punto d’impatto che ha causato l’incidente stradale. Con l’utilizzo delle più moderne metodologie scientifiche, matematiche ed ingegneristiche, saranno inserite tutte le informazioni raccolte all’interno di un modello matematico, per ottenere le entità delle grandezze fisiche intervenute (ad esempio la velocità) nel sinistro stradale. Attraverso l’uso di diversi software di simulazione sarà poi analizzata la collisione tra i mezzi, per ottenere la ricostruzione dinamica del sinistro con un minor margine di discrezionalità e quindi maggior precisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO