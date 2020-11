Il Fedelibus va in pensione

SONCINO (3 novembre 2020) - Nato da una geniale idea del sacerdote don Massimo Cortellazzi, prete soncinese, tre anni fa fu creato il Fedelibus, vale a dire il servizio pullman per gli anziani che da soli non potevano recarsi a messa. Decine gli iscritti nell’anno dell’avvio e in quello appena trascorso ma, sfortunatamente, il progetto questo inverno dovrà andare in pensione. «E’ una mera questione economica purtroppo – spiega don Massimo –. D’altronde si trattava di un banco di prova e il servizio, essendo molto costoso, non può reggersi in piedi da solo. Far pagare un biglietto di linea ai nostri fedeli è fuori discussione, dunque ora bisognerà pensare a una modalità alternativa per accompagnare i nonni del paese alle funzioni anche se, visto il contesto attuale, la priorità è chiaramente quella di tenere le chiese aperte».

