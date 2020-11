Dal 3 novembre nuovi orari di ingresso al Civico Cimitero

CREMONA (2 novembre 2020) - Dal 3 novembre e sino al giorno antecedente l’entrata in vigore dell’ora legale i nuovi orari di ingresso al Civico Cimitero per i visitatori saranno i seguenti: nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 17; nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17. Il 13 novembre, S. Omobono, sarà in vigore l’orario festivo (dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17).

