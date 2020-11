Insegnante positivo, scuola media chiusa e didattica a distanza

OSTIANO (2 novembre 2020) - Insegnante positivo alla scuola media. In via precauzionale nella giornata odierna l'edificio è stato chiuso e attivata la didattica a distanza. La dirigente Paola Bellini non si sbilancia: "Una decisione presa per oggi, stiamo valutando per i prossimi giorni".

