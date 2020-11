La Steel Group nell’ex Piacenza: ecco il cantiere

CREMONA (2 novembre 2020) - Difficile dire ora se i tempi del crono programma iniziale (si puntava alla fine di quest’anno, durante il quale però molto è stato frenato dalla pandemia e dalle sue conseguenze in ogni settore) potrà essere rispettato. Nell’area dell’Ex Piacenza in via Milano proseguono comunque i lavori per realizzarvi la nuova e prestigiosa sede di Steel Group, azienda di Vescovato specializzata in serramenti e prodotti di design in metallo.

Si sta dunque realizzando l’annuncio dato dalla stessa Steel Group sul suo sito nel luglio dello scorso anno. ‘Sempre più proiettata al futuro ed in continua evoluzione, Steel Group decide di cambiare pelle e inizia a farlo dalla sua sede’, era stato precisato. ‘Entro la fine del 2020 l’azienda cremonese specializzata in serramenti e prodotti di design in metallo si trasferirà in città, lasciando definitivamente Vescovato. La nuova sede si svilupperà all’interno di un’ampia porzione dell’ex Piacenza Rimorchi di via Milano. Dopo le necessarie opere di ripristino degli spazi da tempo abbandonati, prenderà dunque concretamente il via il progetto di Steel Group che - oltre ad inglobare in un’unica location tutte le sue unità operative, uffici e showroom (quest’ultimo ad ora si trova a Cremona, in via della Vecchia Dogana) intende ridare al contempo nuova linfa vitale alla storica area industriale che per anni era stata un’eccellenza di Cremona’.

