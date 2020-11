Covid: in provincia di Cremona 2 morti e 181 positivi

CREMONA (1 novembre 2020) - Due morti e 181 nuovi casi positivi in provincia di Cremona registrati nelle ultime 24 ore a causa del Coronavirus.

In Lombardia sono 8.607 i nuovi positivi, a fronte di 39.658 tamponi effettuati, su un totale di 2.984.274 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Con 39.658 tamponi effettuati, sale la percentuale tamponi/positivi al 21,7% (ieri 19%). Il totale delle persone attualmente positive in Lombardia arriva a 90.075 (+8.064) e ci sono stati 54 decessi che portano il numero delle vittime complessive 17.589. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 204.351. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.246 (+213), 418 (+26) in terapia intensiva, mentre sono 85.411 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 96.687 (+489).

In Italia 29.907 contagi con 183.457 tamponi (16,3% in aumento rispetto a ieri quando il rapporto era al 14,7%) e 208 morti.

I casi per provincia

Milano: 3.695 (73255), di cui 1.554 a Milano città

Bergamo: 190 (18545)

Brescia: 463 (21871)

Como: 485 (10195)

Cremona: 181 (8775)

Lecco: 291 (5540)

Lodi: 138 (5483)

Mantova: 117 (5961)

Monza e Brianza: 1.195 (19240)

Pavia: 434 (10582)

Sondrio: 77 (2895)

Varese: 1.238 (15666)