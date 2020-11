Il 14enne caduto dal tetto, i medici: «Fuori pericolo»

CREMONA (1 novembre 2020) - Deve fare i conti con politraumi e varie fratture ma non è in pericolo di vita né, per fortuna, si paventano danni permanenti per il ragazzo di 14 anni che l’altro ieri è caduto dal tetto di una struttura in disuso all’interno dell’area ex Magazzini Cariplo, adiacente all’ex mercato ortofrutticolo, alle spalle dell’agenzia Banca Intesa, in faccia ai distinti dello stadio Zini. È quanto emerso ieri da alcune fonti investigative che seguono la vicenda nel massimo riserbo e tutelando la privacy alla massima portata. Le valutazioni fatte dai medici dell’ospedale Maggiore che hanno in cura il 14enne ieri sono state la notizia di gran lunga più rilevante a meno di ventiquattrore da questa tragedia sfiorata che ha lasciato senza parole tanti cremonesi, a cominciare da amici e conoscenti della famiglia.

