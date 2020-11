Castelleone, la seconda ondata colpisce i giovani

CASTELLEONE (1 novembre 2020) - Quarantaquattro contagiati nell’ultimo mese e mezzo (indicativamente dalla ripresa delle scuole) ma soltanto uno con più di 70 anni. La seconda ondata a Castelleone colpisce soprattutto i giovani e non è un’impressione: lo documentano i dati snocciolati ieri in conferenza stampa dal sindaco Pietro Fiori. «Tante positività interessano ragazzi nati dal 2000 in poi, ma sulla base delle informazioni raccolte mi sento di escludere che la scuola abbia giocato un ruolo attivo nella trasmissione del virus, semmai è il contrario perché subisce contatti esterni. Dieci concittadini sono già guariti e al momento le persone positive sono 34: consultando i medici di famiglia, ho avuto la conferma che sono quasi tutti asintomatici e i pochi che hanno necessitato di un breve ricovero in ospedale ora sono a casa. La situazione complessiva però rimane estremamente complessa e richiamo tutti al massimo senso di responsabilità: bisogna rispettare il distanziamento personale, igienizzare sempre le mani e uscire di casa solo se necessario». Contestualmente Fiori, affiancato dal consigliere Riccardo Milanesi e dal responsabile degli impianti sportivi, Sergio Garatti, ha anche ufficializzato la composizione della cabina di regia approntata in Comune per affrontare con flessibilità ed efficacia l’emergenza Covid.

