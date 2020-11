Più telecamere contro vandali e incivili

CASALBUTTANO (1 novembre 2020) - Più sicurezza e giro di vite contro vandali e inciviltà grazie a nuove telecamere: dalla via Bergamo alla via Brescia sono 6 i Comuni intenzionati nel medio-lungo periodo a potenziare la videosorveglianza.

Partendo da Casalbuttano dove a giorni entrano in funzione ‘occhi’ alla rotatoria tra via Ponchielli e via Bergamo (anche lettura targhe), all’esterno della discarica di via Bellini e in via Jacini, direzione piazza Libertà. Operazione a garantire un sempre maggiore monitoraggio del centro abitato promossa da Comune e polizia locale tramite un investimento da 17 mila euro finanziato con le risorse derivanti dalle multe. Dopo le 3 telecamere alla stazione ferroviaria, il Comune di Robecco in collaborazione con la polizia dell’Unione con Pontevico sta pensando di installare un nuovo dispositivo elettronico all’esterno della piazzola. Telecamera fissa con tecnologia di ultima generazione, attiva 24 ore su 24, in grado di riprendere i furbetti che abbandonano i rifiuti. Progetto di cui se ne riparlerà nel 2021.

Richiesta avanzata tramite il Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana (Ministero Interno), bando da 20 milioni, da Corte de’ Frati e Pozzaglio. Il primo punta a 6 nuove telecamere per via Levata, accessi di Brazzuoli e Pieve di Grumone, piazza Roma (casa acqua), via Battisti (asilo) e via Passeri, opera da 45 mila euro.

