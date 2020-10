Malore fatale, addio al professor Maurizio Magnani

CREMONA (30 ottobre 2020) - Addio al professor Maurizio Magnani, classe 1951, a lungo primario di Otorinolaringoiatria presso l'ospedale Maggiore di Cremona, dove era entrato nel 1979. Nato a Piacenza, da qualche anno era in servizio presso la clinica delle Figlie di San Camillo. Questa mattina ha accusato un malore, i colleghi hanno chiamato l'ambulanza, ma vano si è rivelato il trasporto in ospedale. Era noto anche per la sua storia personale, insieme alle sue doti professionali ed umane: colpito da tumore alla laringe, era stato sottoposto ad intervento di laringectomia totale nel settembre 1973. Questa esperienza di vita — di cui Magnani ha sempre parlato con fermezza assoluta — lo ha spinto ad iscriversi alla Scuola di Specializzazione in Clinica Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale di Parma e da lì ad intraprendere una carriera molto importante, che lo ha reso famoso in tutta Italia.

