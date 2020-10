Cade dal tetto di un'azienda dismessa, grave 14enne

CREMONA (30 ottobre 2020) - Cade nel vuoto e resta ferito in maniera seria. Questa la sorte toccata poco prima delle 16,30 in via Persico, non distante dallo Stadio Zini, a un 14 enne che, secondo una prima, sommaria, ricostruzione, è caduto dal tetto di un'azienda dismessa. Una volta scattato l'allarme sul posto sono giunti operatori del 118 (automedica e ambulanza), Vigili del fuoco e agenti della Polizia di Stato. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, il ragazzo è stato collocato su una lettiga e sistemato con mille cautele a bordo dell'ambulanza che lo ha condotto al Pronto soccorso. Il trasporto è avvenuto in codice rosso, massimo livello di urgenza.

