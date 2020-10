Schianto in piazza Libertà, nessun ferito

CREMONA (30 ottobre 2020) - Incidente stradale senza feriti questa mattina alle 7 e 30 piazza della Libertà: un'autovettura Opel Crossland, proveniente da via Ghisleri, ha urtato un'autovettura Renault Kadjar proveniente da viale Trento e Trieste con direzione via Mantova. La Renault a seguito dell'impatto si è girata su sé stessa ed ha terminato la propria corsa disponendosi in senso opposto sulla carreggiata di via Mantova. Gravi danni per la Opel. Rilievi del sinistro e gestione della viabilità a cura degli agenti della Polizia locale.

