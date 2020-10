Fondazione Cariplo, 1,5 milioni di euro per il libro e la lettura

MILANO (30 ottobre 2020) - È online il bando Per il Libro e la Lettura: 1,5 milioni di euro con cui Fondazione Cariplo intende sostenere la lettura affinché diventi una pratica quotidiana per fasce sempre più ampie di popolazione. La lettura è una pratica essenziale per l’inclusione sociale, economica, culturale dei cittadini. Consente infatti l’accesso alla cultura, alla conoscenza e all’informazione e svolge anche un ruolo abilitante nei confronti di tutte le forme di partecipazione culturale: i dati Istat riportano infatti che i lettori tendono a frequentare cinema, teatro e musei o mostre più spesso dei non lettori.

«La lettura educa alla cittadinanza, alla consapevolezza del vivere e favorisce la capacità di interpretazione di un mondo che cambia - spiega Franco Verdi, membro cremonese della commissione centrale di beneficenza della fondazione- . Fondazione Cariplo in questo modo intercetta esperienze innovative in capo a scuole e biblioteche, dove l’esperienza della lettura è sollecitata a livello motivazionale, emozionale, di scambio e di relazione».

L’obiettivo generale del bando è ampliare la “base sociale” della lettura, ovvero promuovere l’aumento del numero di lettori. In tale ottica la Fondazione intende sostenere progetti che stimolino la curiosità e il piacere di leggere per tutta la popolazione e con speciale attenzione a bambini, adolescenti e giovani adulti; agli anziani; alle persone adulte con scarsa propensione alla lettura e/o con minori opportunità. Particolare attenzione verrà posta agli interventi nelle aree marginali del territorio di riferimento della Fondazione o nelle periferie dei grandi centri urbani.

I progetti candidati dovranno combinare tre “ingredienti” fondamentali: la condivisione e la socializzazione tra partecipanti, il loro protagonismo, la continuità progettuale attraverso il radicamento in presidi fisici presenti sul territorio.

Il bando è disponibile alla pagina BANDI. Nella medesima sezione, sarà presto possibile consultare un documento di FAQ (domande frequenti), la cui lettura è raccomandata in via preliminare all’elaborazione dei progetti da candidare sul bando. C’è tempo fino al 16 dicembre per partecipare al bando.

