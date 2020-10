Incasso del giorno: 0,00 euro. Lo scontrino inviato a Conte

CREMONA (30 ottobre 2020) - «Davanti a quello zero abbiamo provato rabbia e dolore. È questo il risultato concreto di ciò che sta capitando a molte attività come la nostra. Ma il coraggio non ci manca e andremo avanti».

Il nulla, dietro al quale in realtà c’è molto. «Sacrifici, impegno, sogni — racconta Samantha —. Il lockdown è arrivato dopo neppure tre mesi che avevamo aperto. Abbiamo resistito e quest’estate ci siamo ripresi: ogni giorno d’apertura abbiamo registrato il tutto esaurito. Un balsamo per noi che tanto crediamo in questo progetto. Ci siamo impegnati moltissimo per mettere in pratica tutte le misure necessarie ad accogliere i nostri clienti in sicurezza. Questa nuova chiusura proprio non ce l’aspettavamo».

E così l’altra sera, di fronte a quello scontrino, è scattato qualcosa: Samantha e Simone del ristorante Locanda Torriani hanno deciso di scrivere una lettera aperta al premier Conte, affidando il loro messaggio a Facebook, come ad una bottiglia nel mare in tempesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO