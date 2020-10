Addio al gioielliere Luigi Acerbi

CREMONA (30 ottobre 2020) - Addio a Luigi Acerbi, storico fondatore dell’omonima gioielleria al civico 115 di Corso Garibaldi, grande amante del «bello», che ha lasciato il segno nella storia culturale e artistica della città. Si è spento in ospedale all’età di 88 anni. Ne aveva solo 16 quando cominciò a lavorare l’oro nella bottega aperta in Corso Pietro Vacchelli, poi trasferita in via XX Settembre e infine sul Corso, prima accanto alla farmacia e poi nella sede attuale, a due passi dalla chiesa di S.Agata. Il lavoro è sempre stata la sua vita e in negozio, a servire i numerosi e affezionati clienti con competenza e grande professionalità, unite ad una affabilità davvero squisita, è rimasto fino a qualche anno fa, quando ha ceduto il prezioso testimone nelle mani dei figli Paola e Antonio. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa di S.Agata.

