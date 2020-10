Covid, in provincia di Cremona 138 nuovi contagi e nessun morto

CREMONA (29 ottobre 2020) - Sono 138 i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Per un altro giorno, non si sono fortunatamente registrate vittime. Dall'inizio della pandemia, il bilancio parla di 8.235 (22,9 ogni mille abitanti) contagi e 1.138 morti.

In Lombardia sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo, rispetto a ieri, pari al 17,1%. I decessi 57.

In Italia i nuovi contagi sono 26.831(ieri erano stati 24.991), i morti sono 217 (ieri erano stati 205).

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 42.684, totale complessivo: 2.850.943

i nuovi casi positivi: 7.339 (di cui 242 'debolmente positivi' e 45 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 92.567 (+804), di cui 3.879 dimessi e 88.688 guariti

in terapia intensiva: 345 (+53)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.355 (+283)

i decessi, totale complessivo: 17.414 (+57)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.211, di cui 1.393 a Milano città

Bergamo: 135

Brescia: 382

Como: 573

Cremona: 138

Lecco: 141

Lodi: 93

Mantova: 105

Monza e Brianza: 930

Pavia: 317

Sondrio: 176

Varese: 920