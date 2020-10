Commemorazione dei defunti, potenziata la linea M per raggiungere il Cimitero

CREMONA (29 ottobre 2020) - Domenica 1° novembre 2020, in occasione della commemorazione dei defunti, i cittadini che si recano al Civico Cimitero potranno usufruire del trasporto gratuito grazie al potenziamento delle linea M con bus identificati dalla scritta “Servizio Cimitero”. Il servizio messo a disposizione dal Comune di Cremona in accordo con Km - Arriva sarà attivo dalle 9 alle ore 16 con partenza ogni ora da piazza della Libertà. lato Comando Polizia Locale. e ogni 30 minuti dalla stazione ferroviaria, e avrà come destinazione entrambe le entrate del Civico Cimitero, quella da via dei Cipressi e quella principale in via Cimitero. Negli altri giorni, compreso sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre 2020, il servizio di trasporto al Civico Cimitero sarà garantito dalle linee circolari F e M con frequenza di mezz’ora come da orario feriale. I bus utilizzati, come quelli delle linee in esercizio, sono soggetti a quotidiana sanificazione e KM-Arriva applica rigorosamente le normative emesse in tema di distanziamento e sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO