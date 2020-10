Taglia i rami, precipita e s'infilza sul cancello: grave 67enne

VEROLANUOVA (29 ottobre 2020) - Taglia i rami di un albero del suo giardino ma all’improvviso perde l’equilibrio e cade sul cancello di casa, infilzandosi: 67enne soccorso con l’eliambulanza e trasportato in codice rosso, quindi con massima urgenza, agli Spedali Civili di Brescia. L’episodio è avvenuto ieri mattina alle 10 in via Monti Vincenzo a Verolanuova e oltre all’elisoccorso, atterrato nell’area adiacente del parco giochi di via Ugo Foscolo, sono subito intervenuti i sanitari dell’ambulanza dell’Anc di Gambara, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere dell’Asst del Garda e i carabinieri del comando compagnia di Verolanuova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO